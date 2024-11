Metropolitanmagazine.it - Belen e Stefano non vogliono divorziare: “Amore mai spento

Parallelamente alla riconciliazione trae Antonino (visti passeggiare serenamente al parco con la figlia Luna Marie) sono emerse voci che collegano nuovamenteall’ex maritoDe Martino. Secondo il settimanale Nuovo,, nonostante si siano separati, non hanno mai ufficialmente divorziato. “Separati sì, ma no al divorzio. Entrambi non si sono più rifatti una vita”, scrive il giornale, insinuando che i due possano essere destinati a ritrovarsi.? lo ha ammesso più volte, ama l’in tutte le sue forme e il suo cuore non smette di battere per il figlio Santiago e la figlia Luna Marì, ma non solo. Dopo la fine della storia d’con, la showgirl argentina si è legata sentimentalmente prima ad Elio Lorenzoni e poi ad Angelo Galvano. Un cuore che non riesce a trovare pace.