Infobetting.com - West Ham-Everton (sabato 09 novembre 2024 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

Ham e, rispettivamente quattordicesimo e sedicesimo in classifica con 11 e 9 punti, vengono da una sconfitta nel turno precedente e certamente cercheranno di non perdere ancora prima della sosta per le nazionali. La squadra di Julen Lopetegui ha perso 3-0 in casa del lanciatissimo Nottingham Forest, mentre quella di Sean Dyche ha .InfoBetting: Scommesse Sportive e