Zonawrestling.net - TNA: La compagnia pubblicizza le star che saranno al WrestleCade weekend per Turning Point

Come già reso noto dalla TNA alcuni mesi fa, lafarà tappa neldi Salem, NC il 29, 30 novembre e 1 dicembre.Nello specifico proprio il 29 novembre si terrà una nuova edizione di, lo speciale mensile che da seguito ai fatti di BFG.Proprio in merito la federazione ha scelto dire ancora una volta gli atleti del proprio roster che presenzieranno al 100% tra cui il TNA World Champion, Nic Nemeth, Jordynne Grace, Joe Hendry e i TNA World Tag Team Champions, The Hardys.