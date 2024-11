Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Il Fano per ora riempie la tribuna. Ma la curva è desolatamente vuota

IlCalcio ha conquistato gran parte degli sportivi fanesi, come dimostra lacentrale sempre piena, ma non ha ancora fatto presa sui tifosi dellache, nelle partite interne rimanequasi deserta. Anche nell’ultima gara di campionato, disputatasi allo stadio "Bianchelli" di Senigallia, il settore dellacentrale è stato quasi tutto riempito dai fanesi (foto), segno inequivocabile che anche in trasferta la squadra del presidente Mei è seguita. In casa è successo la stessa cosa: nelle prime due gare interne disputate al "Mancini" lasi è quasi riempita del tutto, mentre il settore dellatradizionalmente riservato ai gruppi dei tifosi granata più appassionati ha visto una scarsissima presenza di spettatori. È il segno che il tifo organizzato è ancora lontano dall’aver accettato la nuova realtà sportiva fanese.