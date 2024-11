Lanotiziagiornale.it - Terremoto sull’urbanistica a Milano: per i pm c’è dietro “un sistema”

esisterebbero “gruppi di pressione che controllano le operazioni immobiliari più lucrative, e che operano attivamente per assicurare il mantenimento di tale”, escludendone “chi non vi appartiene”, e per “impedire che l’azione del Comune venga ricondotta sui binari del rispetto del territorio e della legalità”. Sono le pesantissime considerazioni del Gip Mattia Fiorentini – contenute nel decreto che ieri ha portato al sequestro del maxi-cantiere di Scalo House (una residenza universitaria già realizzata e due torri con appartamenti in costruzione) e a 14 indagati, tra i quali l’attuale assessore all’Urbanistica di Torino Paolo Mazzoleni – che hanno terremotato la già traballante “urbanistica milanese”.Perquisita l’ex vice-sindaco di, Ada De Cesaris (non indagata)Non la “solita” inchiesta, quella sul palazzo di via Lepontina 4/ Valtellina 38, zona Isola, visto che per la prima volta i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno contestato a un tecnico (indagato) anche l’accusa di “traffico di influenze illecite“, mai comparsa in precedenza.