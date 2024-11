Dilei.it - Tendenze moda autunno inverno 2024/2025: quali capi indosseremo

Se persino in panciolle, a crogiolarsi sotto gli ultimi tiepidi raggi del sole di settembre, proiettarsi in avanti con la mente era una tentazione pressoché inevitabile – complice una buona ma non giusta dose di ansia da rientro – l’aria via via più pungente di novembre non può che suggerire, crudele, una sola cosa: l’sta arrivando, per rubare astutamente una nota citazione cara a quasi noi tutti, ed iniziare ad escogitare un efficace piano di difesa appare ora più che doveroso. Insomma, dopotutto le gelide temperature che ci attendono potrebbero tranquillamente fare le veci di uno spietato nemico. Specie se il guardaroba ad accoglierle non è provvisto di tutto ciò che è necessario.Le passate settimane dellahanno concorso grandemente nel dipingere un dettagliato quadro di quelle che saranno lepiù forti dell’/25, sulle note degli imprescindibili diktat dell’haute couture.