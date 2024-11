Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl ha raggiunto la fase Gold, il gioco non verrà più rinviato

GSC Game World ha annunciato che2:ofhala, eliminando di conseguenza l’ipotesi di un nuovo rinvio e confermando al contempo la data di uscita, fissata per il 20 Novembre 2024 su Xbox e PC.Ricordiamo che laindica sostanzialmente la fine dello sviluppo vero e proprio deldi turno, con il team di sviluppo impegnato nel processo di masterizzazione della versione definitiva del titolo su un disco in oro, da mandare in stampa così da creare i dischi fisici da immettere nei negozi di tutto il mondo.Questa novità non potrà quindi che far piacere a tutti i fan di2:of, il sequel della premiata serie di giochi sviluppati da GSC Game World. Il titolo è caratterizzato da tutta una serie di elementi degli sparatutto in prima persona, simulazione immersiva ed horror.