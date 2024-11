Quifinanza.it - Settimana brillante per Wall Street. Arranca l’Europa su incertezza Trump

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Ultima seduta diin flessione per le Borse europee, che così allargano il gap di performancele con, con le borse statunitensi che hanno messo a segno un poderoso rally post elezioni presidenziali e in corrispondenza della riunione della Fed (anche se venerdì hanno tirato un po’ il fiato). A pesare sul sentiment degli investitori europei le preoccupazioni di potenziali nuovi dazi che potrebbero essere promossi dal neopresidente americano.Reazione negativa anche all’annuncio dei dettagli sui nuovi stimoli di Pechino, giudicati deludenti dalla maggior parte degli osservatori, che speravano in misure di sostegno ai consumi privati delle famiglie. In particolare, il governo cinese ha annunciato un programma pluriennale di rifinanziamento del debito periferico con l’emissione di nuove obbligazioni per l’ammontare di 6.