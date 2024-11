Gaeta.it - Scoperta bomba a mano a Mantova: intervento urgente delle forze dell’ordine

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, un episodio inquietante ha scossoquando unacon spoletta ancora inserita è stata trovata vicino a un cassonetto dei rifiuti in via Arrivabene. L’ordigno, rinvenuto da un operatore ecologico che lavora per un’azienda locale addetta alla raccolta dei rifiuti, ha subito allertato le autorità competenti, attivando unsistematico per garantire la sicurezza dei cittadini.Ladell’ordignoIl ritrovamento dellaè avvenuto intorno alle prime ore del mattino. L’operatore ecologico, insospettito dalla presenza dell’oggetto inusuale, ha immediatamente segnalato la situazione alla Polizia locale. La rapidità della segnalazione ha permesso alledi gestire prontamente l’emergenza. La zona attorno al cassonetto è stata transennata per prevenire l’accesso al pubblico e garantire unsicuro e controllato da parte degli esperti.