Bergamonews.it - Sciopero nazionale del Tpl, i sindacati: “A Bergamo adesione davvero elevata: medie superiori al 90%”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Salario che non cresce, poca sicurezza sui mezzi e nelle stazioni, orari di lavoro troppo prolungati. Ichiedono un cambio di passo decisivo (e più finanziamenti) per migliorare le condizioni dei lavoratori del Trasporto Pubblico Urbano, cioè di bus, metro, tram e funicolari, e per rendere il comparto di nuovo attrattivo, chiudendo l’epoca delle carenze di personale.Allodi oggi (venerdì 8 novembre) degli addetti del Tpl si stima un’”, come comunicano le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl.In Atb partecipa il 99% del personale viaggiante, il 90% dei dipendenti negli uffici e il 60% in officina (ovviamente escluso il 30% obbligato a lavorare in alcuni orari). In Teb, Arriva e Locatelli è rilevata una partecipazione media del 90%.