Sciopero di bus e tram Italia a rischio paralisi | niente fasce garantite

Oggi, 8 novembre, è un venerdì 'nero' per chi utilizza autobus,e metropolitane a causa dellonazionale di 24 ore proclamato dai sindacati. È prevista anche una manifestazione a Roma, davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Resta invece regolare il servizio della rete ferroviaria, poiché i lavoratori di Tren, Italo e Trenord non partecipano allo.A promuovere questa protesta in modo unitario sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, motivata dalla richiesta di rinnovo del contratto nazionale (scaduto il 31 dicembre 2023), dalla mancanza di risorse, dall'assenza di strategie di programmazione, dalla necessità di riforme nel settore e dalla richiesta di maggior sicurezza e salute sul lavoro.