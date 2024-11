Sport.periodicodaily.com - Roma Vs Bologna: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Giallorossi costretti a vincere, mentre i felsinei cercano il colpo grosso.Vssi giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Giallorossi in grande difficoltà con tre sconfitte ed una sola vittoria nelle ultime quattro. Il distacco dalla zona Champions League inizia a farsi ampio, e di conseguenza la squadra di Juric non può fallire ulteriormente per non far precipitare una situazione ai limiti della sostenibilità.Stanno molto meglio i rossoblù, reduci da otto turni di imbattibilità e da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite. La squadra di Italiano è al nono posto in classifica, perfettamente in linea con quanto fatto vedere finora.