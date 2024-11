Ilfattoquotidiano.it - “Rispetto per Meredith, è inaccettabile speculare su una tragedia”: proteste a Perugia per le riprese della serie tv di Amanda Knox

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Un drappo bianco con una scritta rossa, “per”, appeso a un balcone di Porta Sole, nel cuore di. È il simbolo di una ferita ancora aperta, a 17 anni dall’omicidio diKercher. L’arrivo in cittàtroupe cinematografica per ledi unatv su, l’americana coinvolta e poi assolta dall’accusa di omicidio, continua a far discutere: “Èsu unaumana che ha stravolto una città intera”, ha dichiarato Walter Cardinali, presidente di Libera.La, prodotta da Hulu e contra i produttori, racconterà la vicenda giudiziaria dal suo punto di vista e, come prevedibile, da che è stato annunciato il progetto in città si sono scatenati malumori e critiche: “Anche il Consorzioin centro ha chiesto spiegazioni sull’opportunità di questa”, ha rivelato Paolo Mariotti.