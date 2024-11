Gaeta.it - Riconoscimenti per l’Emilia-Romagna: Tre Imprenditori Premiati al Premio EY L’Imprenditore dell’Anno

IlEYha riconosciuto l'impegno e il talento di tre importanti figureali emiliano-romagnole. Un'iniziativa che celebra non solo l'innovazione, ma anche il focus sulla sostenibilità e la crescita in un contesto sempre più complesso e competitivo. Tra i, Matteo Storchi, Davide Bollati e Massimo Scagliarini sono stati selezionati per le loro eccellenze in diverse categorie, ognuno portando un messaggio di speranza e responsabilità per il futuro.Matteo Storchi e ilper la crescita globaleMatteo Storchi, presidente e amministratore delegato di Comer Industries, ha ottenuto il prestigiosonella categoria Crescita Globale. L'azienda, con sede a Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi ingegneristici avanzati e soluzioni meccatroniche per la trasmissione di potenza.