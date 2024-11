Lanazione.it - Quarrata, operaio bastonato: ora c’è l'accordo per 79 lavoratori

Pistoia, 8 novembre 2024 –raggiunto per idella Vot International, azienda di produzione di divani con sede a(Pistoia) e di proprietà cinese. L'intesa, siglata ieri sera tra la dirigenza e il sindacato SuddCobas, arriva dopo settimane di proteste seguite a un episodio di violenza che ha coinvolto unpakistano della fabbrica. Il lavoratore, il 28 ottobre scorso, era stato aggredito a bastonate per aver denunciato i turni estenuanti presso un sindacato, turni che arrivavano fino a 12-14 ore al giorno, sei giorni a settimana. Dopo due settimane di scioperi e presidi davanti ai tre stabilimenti aziendali, si è arrivati all’intesa che prevede 79 contratti a tempo indeterminato per i dipendenti, condizioni salariali e di lavoro migliorative, inclusi aumenti di stipendio di circa 100 euro lordi per tutti i, un passaggio automatico di livello, buoni pasto e il pagamento della malattia al 100% fin dal primo giorno.