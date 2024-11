Game-experience.it - Quanto ha venduto Astro Bot? Sony svela le vendite dell’esclusiva PS5

hafino a questo momento? Are ledel gioco è stata la stessa, rivelando nello specifico che l’apprezzato platform di Team Asobi è riuscito a vendere 1,5 milioni di copie alla giornata del 30 settembre 2024.Ricordiamo proprio in tal senso che l’esclusiva PlayStation 5 è stata rilasciata nella giornata del 6 Settembre 2024, impiegando di conseguenza tre settimane per raggiungere ledi cui sopra. Un risultato decisamente positiva considerata la natura del gioco, con ogni probabilità un doppia A perriguarda gli investimenti richiesti per lo sviluppo.Precisiamo cheha condiviso i dati di vendita dinel corso del nuovo resoconto finanziario riguardante la chiusura del trimestre fiscale che si è concluso il 30 settembre 2024, dove sono state rivelate anche lecomplessive di PS5.