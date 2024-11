Ilrestodelcarlino.it - Quando il basket è una questione di famiglia. Tre coppie di sorelle in campo con la Virtus

Lo sport comedi. Dall’attualissimo Lebron James che ha accolto nello spogliatoio dei Los Angeles Lakers il figlio Bronny, fino ai trascorsi intra Dino Meneghin e l’erede Andrea, condividere una passione tra le mura domestiche aggiunge un tocco di pepe a un piatto già estremamente saporito. A riguardo, la NuovaCesena, società che milita nel campionato didi serie B femminile, non ha voluto farsi mancare niente. Nel roster in effetti militano tredi, due delle quali sono per di più formate da gemelle. Eccoci all’elenco: Ilaria ed Elyen Gori hanno rispettivamente 18 e 15 anni, mentre Eleonora e Noemi Duca vanno a braccetto a quota 23. Le sedicenni Carlotta e Camilla Chiadini invece hanno voluto esagerare: per loro si aggiunge la ciliegina sulla torta di mamma e papà entrambi ex cestisti, con in più il babbo Luca che è coach e le allena in prima squadra.