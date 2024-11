Pesano sempre meno Mozzarelle nei supermercati le segnalazioni su Il fatto alimentare

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi anni, il tema dellesottopeso ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori italiani. Recenti test condotti su diverse marche di mozzarella vendute neihanno rivelato che una percentuale significativa di questi prodotti non rispetta il peso dichiarato in etichetta. Su 19analizzate, ben cinque sono risultate sottopeso, superando il 25% di irregolarità. Leche non rispettano il peso dichiarato non solodi quanto indicato, ma non rientrano neppure nella finestra di tolleranza prevista dalla legge ovvero del 4,5% su 100 grammi.

Questo è un problema serio, poiché il consumatore si aspetta di ricevere esattamente ciò per cui ha pagato.