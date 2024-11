Gaeta.it - Parole di fuoco su Stefano De Martino: la conduttrice lo stronca, ecco chi è

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter E’ indubbio cheDestia vivendo un momento d’oro dal punto di vista della carriera, lo show man napoletano alla conduzione di Affari Tuoi sta ottenendo ascolti record e un certo seguito. Eppure c’è chi non pare avere una grande stima nei suoi confronti, una famosaha sferrato un duro attacco contro l’ex marito di Belen Rodriguez.In un momento in cui tutti “acclamano” De, riconoscendogli un grande talento, ledellasembrano essere quasi una nota stonata. Eppure ha deciso dirlo in piena linea e ha detto cose poco carine nei suoi confronti.controDe, cosa è successoMentre tutti parlano del successo diDee di come il giovane conduttore non stia facendo sentire la mancanza del suo predecessore, c’è chi ha avuto un commento che sembra essere davvero controcorrente.