Gaeta.it - Paestum ospita la XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: focus sui parchi di Cerveteri e Tarquinia

L'evento delladel, tenutosi a, ha messo in luce la crescita delin Italia. Questo incontro ha rappresentato un'importante piattaforma per esporre la ricchezza culturale del Paese e per illuminare opportunità turistiche che stanno crescendo a ritmo sostenuto. Direttori diarcheologici e professionisti del settore hanno condiviso idee e progetti volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico.al centro dell'attenzioneDurante la manifestazione, ha avuto un ruolo chiave il Direttore del Parcodi, Vincenzo Bellelli, che ha presentato le nuove linee guida per la gestione del Parco. Bellelli ha evidenziato quattro aspetti fondamentali su cui si basa la sua direzione: ricerca, fruizione, valorizzazione e progetti.