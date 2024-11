Sport.quotidiano.net - Nba, striscia di sconfitte interrotta per Milwaukee. Bene anche Minnesota e San Antonio

Milano, 8 novembre 2024 - Dopo seiconsecutive,torna a sorridere e lo fa grazie soprattutto alle sue stelle più luminose: Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo. Contro Utah, l'ex Portland mette a referto 34 punti e 7 assist, mentre il greco fa registrare una doppia doppia da 31 punti e 16 rimbalzi. Sono loro due a scavare il solco decisivo nella terza frazione, quando la compagine di coach Doc Rivers piazza un parziale di 17-1, e a consegnare nelle mani dei Bucks il successo (il secondo stagionale) per 123-100, nonostante dall'altra parte Clarkson segni 18 punti. Prosegue invece il momento "no" dei Jazz, che al momento hanno un record di 1-7.espugna Chicago Un altro dei protagonisti della notte Nba è Edwards, che rifila 33 punti a Chicago. Randle ci aggiunge una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, Gobert firma 21 punti, Conley scrive 14 punti più 11 assist esupera in trasferta i Bulls per 135-111, con i padroni di casa che incassano addirittura 45 punti (segnandone solo 24) nel quarto periodo.