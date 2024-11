Calciomercato.it - Napoli, caso Manolas e falso in bilancio: tirate in ballo le intercettazione Juve

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Tornano di moda vicende extra campo in Serie A. Focus sulattraverso le dichiarazioni dell’ex magistrato Luca Palamara che ha detto la sua sull’inchiesta Non solo calcio giocato per ilche finisce sotto i riflettori anche per un’altra vicenda. La Procura di Roma ha chiuso il fascicolo relativo all’acquisto di Kostasda parte del club azzurro ed ora il patron partenopeo rischia il processo perinininlentus (LaPresse) – Calciomercato.itAl netto di tutto dai legali di De Laurentiis continuano ad arrivare segnali di tranquillità, fermo restando che la vicenda andrà inevitabilmente chiarita. Sulla questione è intervenuto anche l’ex magistrato Luca Palamara che è entrato nel dettaglio in un’intervista a ‘Radio Crc’: “Quando si fanno indagini come queste, bisogna stare attenti a studiare bene le carte! Qui abbiamo due giocatori conosciuti il cui il valore non può esser messo in discussione.