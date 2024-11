Napolipiu.com - Napoli, allarme Lobotka per l’Inter: “C’è pessimismo, può saltare la sfida”. Le Ultime

Leda Castel Volturno sulle condizioni del centrocampista slovacco fanno preoccupare i tifosi azzurri Da Castel Volturno arrivano notizie preoccupanti per il: Stanislavpotrebbe non essere tra i titolari nellacontro. Le sensazioni sulla presenza del regista slovacco si fanno sempre più negative.A rivelare il retroscena è Pasquale Tina, inviato di Radio Marte al Training Center azzurro. Durante la trasmissione “ForzaSempre” condotta da Gianluca Gifuni, il giornalista ha fatto il punto della situazione.Il cambio di scenario“Mercoledì c’era maggiore ottimismo sul fatto che potesse giocare“, ha spiegato Tina. “Ma ieri questo ottimismo è sceso drasticamente: si è registrata una frenata importante“. La cautela delè comprensibile: “La società non vuole rischiarlo, per paura di perderlo per due mesi e compromettere la sua stagione in caso di ricaduta”.