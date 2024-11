Mistermovie.it - Mister Movie | The Day of the Jackal: Eddie Redmayne nel ruolo del killer leggendario

The Day of the Jackal è la nuova serie thriller che riporta in scena lo Sciacallo, uno dei killer più iconici della letteratura, noto grazie al celebre romanzo di Frederick Forsyth. Con un'ambientazione moderna e una trama ricca di intrighi, identità segrete e inseguimenti senza sosta attraverso l'Europa, questa serie promette di sorprendere il pubblico. Eddie Redmayne, nel ruolo del protagonista, si prepara a offrirci una performance intensa e coinvolgente. Arrivo della serie e trama avvincente Disponibile dal 8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now, The Day of the Jackal si sviluppa in dieci episodi. La storia segue le vicende dello Sciacallo, un assassino solitario e altamente qualificato, che si trova coinvolto in una missione che lo porterà a confrontarsi con un'avversaria imprevista: Bianca, un'agente dell'MI6 interpretata da Lashana Lynch.