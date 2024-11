Milan Franco Baresi | nell’81’ un virus mi mise fuori uso le gambe e…

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

L’ex difensore dele oggi vicepresidente onorario del clubha raccontato un episodio che poteva costargli caro per la carriera!Oggi vicepresidente onorario dele con un passato tutto a tinte rossonere,si è raccontato in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera e ha confessato di aver avuto un grave problema di salute negli anni ’80, che lo costrinse a stare fermo per diversi mesi. L’ex difensore, infatti, prese unche lo debilitò non poco.Questo il racconto: “Il? Era un’infezione al sangue: una volta individuato lo stafilococco, trovarono l’antibiotico giusto. Ma la ricerca non fu breve. Da giovane pensi di guarire il giorno dopo, ma passare dal campo alla sedia a rotelle fu un momento delicato: non riuscivo quasi a camminare per i dolori e mi facevo delle domande”L’ex difensore delconfessa: unmiko per diversi mesi.