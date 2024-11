Meloni | Trump? Ue decida per se stessa

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

11.32 Per l'Europa "molte sfide. Sappiamo cosa dobbiamo fare.Il punto è se vogliamo dare agli Stati membri le risorse".Così la premier, prima del Consiglio informale Ue. "Non chiediamoci cosa gli Usa possano fare per l'Europa, ma cosa l'Europa debba fare per se". Poi: l'Italia con Kiev finché dura la guerra.Sì a più risorse a Difesa Ue, ma non a spese cittadini.Voto Usa:Musk valore aggiunto,può essere interlocutore. "Svilisco diritti sindacali? Li difendo più della sinistra al caviale". Migranti: preoccupazione Ue su Paesi sicuri.