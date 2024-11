Gaeta.it - L’entroterra sardo: un viaggio tra tradizioni culinarie e paesaggi incontaminati

Facebook WhatsAppTwitter Percorrere le strade delè un’esperienza unica. In questo angolo di mondo si è avvolti da uno caratterizzato da colori vivaci e una tranquillità inaspettata. Le strade sono spesso solitarie e attraversano una natura tanto affascinante quanto ricca di storia. Questa parte della Sardegna è ancora impregnato di un’identità forte e disecolari, dove il tempo sembra rallentare e le persone continuano a vivere in armonia con la propria terra. L’evento Saboris Antigus rappresenta un’occasione preziosa per scoprire queste peculiarità attraverso un programma di eventi enogastronomici e culturali che abbraccia l’intera regione.La manifestazione: Saboris AntigusSaboris Antigus è un progetto che riunisce nove comuni della Trexenta e del Sarcidano, zone situate nel sud della Sardegna, e ha come obiettivo la valorizzazione dei sapori tradizionali.