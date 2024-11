Lazio-Porto 2-1 Baroni | Vogliamo alimentare l’entusiasmo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Siamo contenti perché c’è un bellissimo entusiasmo ealimentarlo con delle prestazioni importanti. La squadra oggi lo ha fatto contro un’avversaria forte, questo mi rende soddisfatto, ma bisogna rendere merito ai ragazzi: anche chi è entrato, ha fatto benissimo. Questo è il tipo di atteggiamento che piace a me in partite così ravvicinate perché la testa guida le gambe”. Lo ha detto a Sky l’allenatore della, Marco, dopo la vittoria per 2-1 in Europa League contro il. Il tecnico biancoceleste non si è accontentato del pareggio: “Sapevo che la squadra voleva crederci fino in fondo. Bisogna fare un passo avanti e non indietro: li abbiamo aggrediti e sono contento. Adesso dobbiamo recuperare”. Decisivo un gol di Pedro nel recupero: “Lui può fare i 90 minuti, sta bene e sa che c’è fiducia.