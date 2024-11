Dilei.it - L’argilla nella skincare viso? Certo che sì! Le maschere migliori da provare

Tra gli step base di una corretta, oltre ai “quotidiani” detersione, tonico, siero e idratazione, ci sono due passaggi che non dovremmo mai dimenticarci di eseguire, l’esfoliazione della pelle e l’applicazione diad hoc a seconda dell’effetto che si vuole ottenere. Prodotti energizzanti, lenitivi, idratanti e fino allapurificanti, come quelle al.Cos’èche si usaUn potente alleato di bellezza e benessere per la cute e che è nota per le sue proprietà purificanti e sebo regolatrici., infatti, è una sostanza di origine minerale che viene impiegatacura della pelle fin dall’antichità. Una sostanza che si può utilizzare sia pura, sotto forma di polvere, che all’interno di prodotti “a base di” già pronti per l’uso. E che aiuta la cute a mantenersi sana, pulita e luminosa.