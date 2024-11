Ilrestodelcarlino.it - La Virtus stravince e ringrazia la Povigliese

Turno infrasettimanale ricco di spunti tra la Prima e la Terza. Nel girone B di Prima categoria solo 0-0 tra Barcaccia (4) e Il Cervo (9), coi reggiani ultimi e ancora senza vittorie. Pari anche tra Quattro Castella (12) e Atletico Bibbiano Canossa (10): 1-1 con Bove per i locali e Tognoni per l’Atletico. Nel girone C la copertina non può che essere della(11): il gol di Panaro basta per battere 1-0 quella che era la capolista, il Campogalliano (16). La nuova regina è, ora, laCorreggio (18), che: netto 4-1 sul campo della Solierese (13) grazie a Berselli (doppio), Benevelli e Lugli (per i modenesi Ghedini). Buona gara dell’ultima della classe Atletic Progetto Montagna (3), alla prima gara dopo il cambio mister (fuori Mattia Ferretti dentro, per ora, Luca Crovi, soluzione interna): 2-2 con la Rubierese (13).