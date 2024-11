Terzotemponapoli.com - Juventus, Motta: “Voglio restare qui a lungo”

Thiago, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino. Queste le sue parole:Lei in passato ha giocato in Brasile in una squadra chiamatacon le maglie granata.“Non potevo immaginare sarebbe stato il mio derby, ma sono felice di viverlo, sono soddisfatto del mio momento personale. Ho giocato in una squadra che si chiamavacon la maglia granata e sono stati bei momenti, bei tempi, ero ancora giovane e con grande voglia di giocare e voglia di diventare un professionista di calcio. Sono andato via a 15-16 anni e sono venuto subito in Europa. Oggi sono nel posto giusto nel momento giusto.Ha avuto modo di conoscere la città?Onestamente per una scelta mia vivo poco la città. Però mi sento un privilegiato, perché durante tutta la mia carriera ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre e di vivere in città bellissime.