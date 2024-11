Istat | vendite al dettaglio al +07% annuo a settembre

Lapresse.it - Istat: vendite al dettaglio al +0,7% annuo a settembre

alin Italia aal +0,7% anno su anno e +1,2% mese su mese. Sono i dati dell’.I dati mese su meseIn particolare, spiega l’istituto di statistica in una nota, nel mese si stima una variazione congiunturale positiva sia in valore sia in volume del +1,2%. Sono in aumento ledei beni alimentari in valore (+1,7%) e in volume (+1,5%) così come quelle dei beni non alimentari (+0,9% in valore e +1,1% in volume). Nel terzo trimestre del 2024, in termini congiunturali, lealaumentano dello 0,7% in valore e dello 0,4% in volume. Analogo andamento si registra sia per ledei beni alimentari, che crescono in valore e in volume (rispettivamente +1,3% e +0,8%), sia per quelle dei beni non alimentari (+0,4% in valore e +0,3% in volume).I dati anno su annoSu base tendenziale, a2024, lealaumentano dello 0,7% in valore e dello 0,3% in volume.