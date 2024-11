Ilfattoquotidiano.it - “Ispra è sotto attacco della politica”, docenti ed esperti scrivono a Meloni: la denuncia è legata alla gestione della fauna selvatica

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ogni volta che si sta per aprire la stagione venatoria, è uno dei principali bersagli dei cacciatori: “Lì dentro ormai sono tutti animalisti (più spesso, “animalari”, in senso dispregiativo, ndr)”. Ma l’ultimamente è bersaglio anche di una certa parte. Senza ricorrere ai retroscena, è sufficiente prendere le dichiarazioni di esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, anche dentro il Parlamento. E se proprio vogliamo andare al di là di ciò che si mette nero su bianco, non è un mistero che da quando si è insediato il governodue ministeri (Agricoltura e Ambiente) stiano manovrando per condizionare il più possibile l’istituto di ricerca indipendente.Ma quando si parla diin relazionele cose, se possibile, peggiorano ulteriormente. Lo sa chi mesi fa ha chiesto un’intervista ai responsabili dell’istituto proprio sulla caccia e sui rischi, per la tutelabiodiversità, rappresentati dal disegno di legge del Carroccio che intende liberalizzare l’attività venatoria: intervista mai concessa e interlocutori spariti.