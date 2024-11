Lanazione.it - Incidente in autostrada, scontro tra auto e camion. Chiuso tratto dell’A1

Barberino di Mugello (Firenze), 8 novembre 2024 –alle prime ore dell’alba di oggi, 8 novembre, lungo l’A1, Milano-Napoli, tra Calenzano e Barberino di Mugello. Chiusa l'uscita di Barberino di Mugello provenendo da Roma eiltra il bivio A1-Var Baccheraia e Barberino di Mugello. Nellosono rimasti coinvolti un’e un. Sul posto sono presenti il personale distrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Percorsi alternativi Per chi viaggia verso Bologna deve percorrere la A1 Panoramica. Barberino di Mugello in entrata èal traffico in entrambe le direzioni per. Entrata consigliata verso Bologna: Firenzuola su Variante di valico. Entrata consigliata verso Firenze: Calenzano.