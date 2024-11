Gaeta.it - Il Comune di San Giorgio a Cremano lancia un’iniziativa di solidarietà per famiglie in difficoltà

Facebook WhatsAppTwitter L’amministrazione comunale di San, guidata dal sindacoZinno, ha avviato un’importante iniziativa per supportare lepiù vulnerabili. Con l’implementazione di un progetto di distribuzione di generi alimentari di prima necessità, ilpunta a fronteggiare il problema della povertà alimentare e delleeconomiche. Questo intervento si concretizza attraverso un avviso pubblico, accessibile sul sito dell’ente, per la raccolta di domande da parte dellecolpite da disagio socioeconomico.Dettagli dell’iniziativa di supporto alimentareL’iniziativa diprevede una distribuzione continuativa di generi alimentari per un anno intero, a partire dalla data di avvio. L’avviso pubblico è disponibile sul sito ufficiale deldi Sane il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 25 novembre.