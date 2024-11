Ilrestodelcarlino.it - Gadda vuole imbrigliare L’Aquila. La formazione è un rompicapo

Squadra al lavoro in vista del match cone staff che comincia a pensare a dicembre, quando aprirà il mercato dei dilettanti. Prima le uscite ma sicuramente anche qualche rinforzo, con diversi tasselli da fare andare subito al loro posto. Il ds Tamai e il dg Ancarani lavoreranno in questa direzione a cominciare dalla prossima settimana, quando d’accordo condovrà essere stilato l’elenco dei giocatori che potranno lasciare la maglia dorica. Per fare posto, poi, ad alcuni innesti. Reperibili sin da dicembre in serie D, ma anche da gennaio dalla C, e non è escluso che la società si tenga qualche posto libero proprio per rinforzi provenienti dalla categoria superiore, che potrebbero dunque unirsi ai compagni solo a partire da gennaio. Intanto, però, c’è un match molto importante che attende l’Ancona che domenica al Del Conero dovrà affrontare una delle formazioni meglio attrezzate del girone.