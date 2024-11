Gabriel Garko rivela | Non volevo fare coming out sono stato costretto

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Fosseper me, per come ragiono io e per quantoriservato, il famosoout, non l’avrei mai fatto”.si apre con Nunzia De Girolamo, durante la puntata di ‘Ciao Maschio’ in onda sabato 9 Novembre, in seconda serata su Rai 1, e ammette di esserere la propria omosessualità nel 2020. “C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso, sotto tanti punti di vista, – hato – perché dal momento in cui blocchi l’aspetto della sessualità, vuol dire che blocchi tutto, è come una piccola palla di neve che rotolando diventa immensa. Fosseper me, per come ragiono io e per quantoriservato, il famosoout, non l’avrei mai fatto. Perché iodell’opinione che fino a quando esisterà ilout, significa che non si è realmente liberi.