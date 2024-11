Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk partecipa alla telefonata tra Donald Trump e Zelensky. E su X commenta: “Il tempo per gli speculatori guerrafondai è scaduto”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Nelladi mercoledì scorso tra il neo eletto presidente Usae il leader ucraino Volodymyrgli interlocutori non era solo due: in linea c’era anche il ceo di Tesla e X. È quanto rivelato da Axios, citando due fonti a conoscenza della.Laè durata circa 25 minuti. Secondo le fonti, dopo chesi è congratulato con, il presidente eletto ha affermato che sosterrà l’Ucraina, ma non è entrato nei dettagli. Una delle due fonti ha precisato cheha ritenuto positivo il fatto che la chiamata sia avvenuta così presto dopo la vittoria elettorale.– dal canto suo – è intervenuto per annunciare che continuerà a sostenere l’Ucraina tramite i suoi satelliti Starlink.giovedì, intervenendo al summit della Comunità Politica Europea a Budapest, aveva fatto sapere che laera stata “ottima”, senza però fare nessun riferimento a