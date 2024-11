Oasport.it - Elisa Confortola: “Il salto di qualità è frutto del lavoro. In staffetta non ci siamo arrese”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

La squadra azzurra di short track ha ben impressionato in questo avvio di stagione. Nelle prime due tappe del World Tour, sono stati tanti i risultati positivi sia individualmente sia con le staffette. Tra le protagoniste c’è sicuramente stata, una delle più promettenti atlete per l’Italia. La valtellinese si è raccontata in esclusiva ad OA Sport, dopo il doppio appuntamento a Montreal nel quale ha raccolto soddisfazioni personali e anche con le sue compagne di squadra.Una prima parte di stagione davvero positiva. Ti aspettavi questo inizio, considerando anche il nuovo format di gare?“Avevo zero aspettative, anche perché per me è il primo vero anno che comincio ad andare bene e a confrontarmi con le più forti. Quest’anno il livello si è alzato molto perché si gareggia come ad un Mondiale.