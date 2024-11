Lanazione.it - Dramma tra le mura domestiche. Botte e abusi mentre è incinta: “Voleva controllare la sua vita”

Firenze, 8 novembre 2024 – Non poteva uscire senza il suo permesso. Né tanto meno vedere altre persone, o vestirsi con abiti troppo attillati o succinti.avere il controllo della sua, e di quella dei suoi figli. E quando qualcosa non gli andava a genio, la offendeva e la picchiava, anche davanti ai bambini. È ilche una donna fiorentina ha dovuto subire per più di un anno da parte del suo compagno, nonché padre dei suoi bambini. Lei italiana, lui 29enne di origini africane (e musulmano). Due culture diverse, usi e costumi, e soprattutto religioni, completamente distanti. Per l’uomo ogni atteggiamento era sinonimo di tradimento, si legge nel capo d’imputazione: “Fai schifo”, “Vai a letto con altri uomini, sei un p*****a”, “Non sei una buona madre”, “Fai venire uominiio sono a lavoro”, erano gli sfoghi che le riversava contro.