Calciomercato.it - DIRETTA | Cagliari-Milan, Fonseca: “Morata out 10 giorni. Scelta presa su Leao” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match contro i sardi: il mister portoghese risponde alle domande dei giornalistiE’ vigilia di campionato per ildi Paulo. I rossoneri sono chiamati a dimostrare di avere davvero svoltato dopo il grande successo contro il Real Madrid., la conferenza di: seguila.itIl tecnico portoghese, dunque, si aspetta risposte concrete con il, nonostante la pesante assenza di Alvaro, out per un trauma cranico, che si va ad aggiungere a quella di Matteo Gabbia.Segui la conferenza stampa dicon Calciomercato.it:Si riparte dalla vittoria contro il Real Madrid: “E’ importante ripartire da ciò che di buono abbiamo fatto. Ci vuole lo stesso spirito e lo stesso coraggio, ma sarà una partita diversa.