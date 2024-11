Ilgiorno.it - Dalla disobbedienza civile al palco dell’Arcimboldi, Marco Cappato dà spettacolo: “Io, Pannella e gli arresti. Anche il teatro è lotta”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 8 novembre 2024 –. Concetto nobile, quanto complesso. A volte sembra confinato in un passato lontano. Altre ti accorgi che ha un respiro estremamente contemporaneo. Sul presente. Basta andare a stanare racconti e protagonisti. Come prova a farein “Da”, solo lunedì aldegli Arcimboldi. Sulla condivisione di trent’anni di lotte e di militanza radicale. Indelebilmente segnatifigura (e dall’esempio) di, cosa ci fa a? “Non sono da molti anni nella politica ufficiale. Ho sempre fatto unadiversa: referendum,, azioni popolari. Sento l’urgenza di lavorare su nuove forme di comunicazione eilrientra in questa visione. Nel tentativo di condividere una riflessione su temi che hanno bisogno di tempi più lunghi, di andare a fondo”.