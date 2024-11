Sport.quotidiano.net - Crisi Real Madrid, Ancelotti: “Calcio contempla anche le sconfitte. Il gruppo è forte”

, 8 novembre 2024 – Il momento delnon è dei più positivi, pesano infatti lenette rimediate nel Clasico (0-4 col Barça) e in Champions (1-3 col Milan). Eppure, che nella sua carriera ha attraversato periodi complicati e sa bene come venirne fuori, ha piena fiducia nella sua squadra stellare e nel suo lavoro, vedendo positivamente il futuro della stagione dei Blancos. Le parole di"Io continuo a pensare che questa sarà una grande stagione - dice alla vigilia della sfida contro l'Osasuna -, lotteremo per vincere in tutte le competizioni, vedrete che sarà così, fra un mese possiamo vincere l'Intercontinentale, siamo in corsa in Champions e in campionato nonostante le ultime, come sempre lotteremo per vincere. È un momento difficile per tutti ed è sotto gli occhi di tutti, ma nello sport capita, ille, dobbiamo accettarlo senza farci cadere le braccia.