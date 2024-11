Sport.quotidiano.net - Civitanovese ko in Coppa Italia: "Sconfitti dopo una bella prova"

Prevendita obbligatoria per i tifosi dellain vista della gara di domenica sul campo del Teramo. I tagliandi sono disponibili sul circuito Ciaotickets.com fino alle 19 di domani. Rossoblù che faranno visita ad una corazzata della serie D, quel diavolo allenato da Marco Pomante collocato nella seconda posizione di classifica assieme con Chieti e Fossombrone. Allo stadio Bonolis si giocherà alle 14.30 e alla gara potrebbe prendere parte Vittorio Esposito, tornato ad allenarsi in gruppo. Il fantasista molisano non è ancora in condizione ottimale, ma la convocazione è un fatto assai probabile. A guidare l’attacco, in probabile coppia con Padovani, dovrebbe essere il giovane Marco Bevilacqua, al suo secondo centro stagionale nonostante sia stato ingaggiato lo scorso 15 ottobre ed abbia giocato una sola partita dal primo minuto.