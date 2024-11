Metropolitanmagazine.it - Chi è Andrea Arru: carriera e vita privata del giovane attore

è uno dei giovani attori che partecipano al cast de Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film diretto da Margherita Ferri da poco uscito nelle sale italiane. La pellicola è ispirata alla vera storia diSpezzacatena, il ragazzo romano che si tolse lanel 2012 a soli 15 anni dopo essere stato bullizzato dai compagni per essersi presentato a scuola con un paio di pantaloni rosa, scoloriti in seguito ad un errato lavaggio.Archiviata l’esperienza sulle passerelle,si è avvicinato al mondo della recitazione debuttando al cinema nel 2020 nel film Glassboy di Samuele Rossi nel ruolo del protagonista. Sono poi arrivate altre importanti esperienze sul piccolo schermo, come nel film Calibro 9 di Toni D’Angelo sempre nel 2020, mentre nel 2023 ha interpretato Diabolik da adolescente nel film Diabolik – Chi sei? dei Manetti Bros.