Case automobilistiche liquidità record e miliardi distribuiti ai soci Ma ora pretendono aiuti pubblici

Aiuto!! Un grido si leva dalledi mezza Europa, alle prese con un calo di ricavi e profitti. La crisi c’è ed è pesante. I prezzi delle macchine sono alti, la domanda cala e, soprattutto, la Cina avanza. Costruisce macchine tecnologicamente più avanzate ma che costano meno. Nell’elettrico è ormai un dominio, in un decennio leeuropee sono passate dall’essere l’avanguardia globale delle quattro ruote ad inseguire, nel tentativo di recuperare un ritardo ormai forse incolmabile. Così ai governi si chiedono sussidi, incentivi e agevolazioni per accelerare sulla transizione verde e rincorrere i cinesi.Eppure.non che non si sapesse che la Cina stava avanzando veloce. E le tempistiche per il passaggio all’elettrico e l’abbattimento delle emisisoni erano note da tempo.