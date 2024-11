Calhanoglu | il Bayern insiste e c’è pure Guardiola…

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Hakanè ormai diventato uno dei pilastri dell’Inter, come dimostrano le prestazioni della squadra con e senza di lui. Arrivato nell’estate del 2021 dal Milan a parametro zero, il turco in nerazzurro ha acquistato una dimensione internazionale, grazie anche ad Inzaghi che lo ha spostato nel ruolo di regista davanti alla difesa. Le sue prestazioni, inevitabilmente, hanno attirato l’attenzione delle big d’Europa su di lui.Con un’offerta di almeno 45 milioni.Secondo il portale inglese CaughtOffside, ilMonaco sta ancora osservando da vicino la situazione del numero 20 nerazzurro. Già in estate emissari del club tedesco avevano provato a portare Calha in Baviera ed ora potrebbero tornare alla carica con l’Inter, che vacillerebbe in caso di offerta da almeno 45 milioni di euro.