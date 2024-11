Gaeta.it - Alessandra Stornelli presenta il suo libro sul jazz al FLA Festival di Pescara

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Al FLAdi Libri e Altrecose, che si tiene a, si aggiunge un appuntamento significativo con la musicologa, autrice del volume “Le origini delnelle Americhe – Tradizioni afroamericane e repertori dell’America latina”, edito da Daimon. Questo evento si colloca nel fitto programma del, previsto per domenica 10 novembre alle ore 16:00, presso la Sala Manthonè del Nuovo Spazio FLA, situato in Piazza Unione.La nascita e l’importanza delIl volume dinasce come complemento al corso universitario che la musicologa tiene presso l’Università della Calabria, intitolato “Tradizioni afroamericane e repertori dell’America Latina”. L’obiettivo primario delè quello di sanare una carenza nella letteratura italiana, che raramente affronta in modo sistematico le origini del, specialmente riguardo le epoche barocca e classica.