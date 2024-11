Secoloditalia.it - Al via il Forum del Turismo, 600 operatori e 10 aree tematiche: la “squadra Italia” si prepara al G7

Al via a Firenze la seconda edizione delinternazionale del, che anticipa il G7che si terrà, sempre a Firenze, dal 13 al 15 novembre e rappresenta il primo summit tematico in assoluto dei sette grandi sul settore. Ilche si apre oggi e proseguirà anche domani rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, associazioni e imprese per portare al tavolo della prossima riunione ministeriale del G7 le istanze di chi lavora nel settore. “Siamo pronti! Ci aspettano giornate di lavoro intensissime, costellate da ospiti importanti delle istituzioni in uno scenario di eccellenza come quello di Firenze”, ha commentato il ministro del, Daniela Santanchè.Santanchè: “Siamo pronti! Cia spettano giornate di lavoro intensissime”Al, che vedrà un videomessaggio del premier, Giorgia Meloni, interverranno il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Toscana, Eugenio Giani.