Al cinema dal 21 novembre, racconta l'amicizia tra la bionda e angelica Glinda e la verde e "diversa" Elphaba, studentesse nella prestigiosa università di stregoneria di Shiz

Benvenuti, nuovi allievi, all’di, dove dovrete aspettarvi l’inaspettato. Il benvenuto della preside Madame Morrible (Michelle Yeoh) in apertura del trailer di Wicked vale anche per gli spettatori del film, attesissimo aldal 21. L’adattamentotografico di uno dei musical di Broadway più longevi e amati degli ultimi vent’anni è diretto da Jon M. Chu ela formazione delle streghe del Regno di Oz, anni prima dell’arrivo di Dorothy Gale (to nel romanzo Il meraviglioso mago di Oz di Frank L. Baum). A interpretare le protagoniste, Cynthia Erivo e Ariana Grande.Cynthia Erivo èe Ariana Grande èin Wicked, diretto da Jon M. Chu (ufficio stampa Universal Pictures). Wicked è solo il primo capitolo della storia: l’arrivo della seconda parte è prevista per2025.